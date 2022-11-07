Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Боротьбу за трофей продовжать 16 клубів.
7 листопада у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23.
Пари команд у 1/8 фіналу:
"РБ Лейпциг" – "Манчестер Сіті"
"Брюгге" – "Бенфіка"
"Ліверпуль" – "Реал"
"Мілан" – "Тоттенхем"
"Айнтрахт" – "Наполі"
"Боруссія" Дортмунд – "Челсі"
"Інтер" – "Порту"
"Баварія" – ПСЖ
Варто зазначити, що між собою зіграють фіналісти минулого розіграшу турніру "Ліверпуль" та "Реал". Тоді мадридці перемогли з рахунком 1:0 та здобули трофей.
Перші поєдинки цієї стадії турніру пройдуть 14-15 та 21-22 лютого, а матчі-відповіді – 7-8 та 14-15 березня. Всі ігри будуть розпочинатися о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, фінальний матч Ліги чемпіонів відбудеться 10 червня наступного року у Стамбулі.