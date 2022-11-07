7 листопада у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Пари команд у 1/8 фіналу:

"РБ Лейпциг" – "Манчестер Сіті"

"Брюгге" – "Бенфіка"

"Ліверпуль" – "Реал"

"Мілан" – "Тоттенхем"

"Айнтрахт" – "Наполі"

"Боруссія" Дортмунд – "Челсі"

"Інтер" – "Порту"

"Баварія" – ПСЖ

Варто зазначити, що між собою зіграють фіналісти минулого розіграшу турніру "Ліверпуль" та "Реал". Тоді мадридці перемогли з рахунком 1:0 та здобули трофей.

Перші поєдинки цієї стадії турніру пройдуть 14-15 та 21-22 лютого, а матчі-відповіді – 7-8 та 14-15 березня. Всі ігри будуть розпочинатися о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, фінальний матч Ліги чемпіонів відбудеться 10 червня наступного року у Стамбулі.