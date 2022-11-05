Усик – Ф'юрі: промоутер назвав часові рамки для проведення бою

Промоутер Егіс Клімас розповів, коли український чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) може провести бій проти володаря поясу WBC Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 KO).

"Замість того, щоб почекати кілька місяців, Тайсон вирішив провести бій для підтримки активності, щоб залишатися у формі. Але це нормально. Нехай робить це.

З нашого боку, все зроблено, ми домовились із промоутерами. Давайте зберемо все разом і рухатимемося вперед. Затримка лише за рішенням Тайсона Ф'юрі. Ми очікуємо, що бій відбудеться не раніше 18 лютого і не пізніше 4 березня", – цитує Клімаса Tribuna.com із посиланням на iD Boxing.

При цьому Ф'юрі вийде на ринг 3 грудня проти Дерека Чісори. Цей поєдинок стане підготовкою до зустрічі з українцем.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Український боксер уже володів цим званням у тяжкому дивізіоні.