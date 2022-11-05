Український футболіст забив гол у третьому матчі поспіль за шотландський клуб
Микола Кухаревич зміг закріпитися у "Хіберніані".
Український нападник Микола Кухаревич відзначився забитим голом у складі шотландського "Хіберніана".
У 14-му турі команда українця в гостях зустрічалася з "Абердіном" і зазнала поразки з рахунком 1:4.
Єдиний гол у складі гостей забив український форвард. Він відправив м'яч у сітку зблизька. Арбітр спочатку зафіксував офсайд, проте після підказки VAR змінив своє рішення.
Відео голу Кухаревича
Українець відзначився голом у третьому матчі поспіль. Раніше він засмутив воротарів "Сент-Міррена" (3:0) та "Сент-Джонстона" (1:2).
Нагадаємо, 21-річний футболіст належить французькому "Труа" після переходу із львівського "Руху". З минулого року українець виступав в оренді за бельгійський "Льовен" і не відзначився результативними діями в 11-ти матчах. "Хіберніан" орендував форварда до кінця сезону.