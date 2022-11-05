Український футболіст забив гол у третьому матчі поспіль за шотландський клуб

Микола Кухаревич зміг закріпитися у "Хіберніані".

Український футболіст забив гол у третьому матчі поспіль за шотландський клуб
Кухаревич виступає за "Хіберніан" в оренді
© ФК "Хіберніан"

Український нападник Микола Кухаревич відзначився забитим голом у складі шотландського "Хіберніана".

У 14-му турі команда українця в гостях зустрічалася з "Абердіном" і зазнала поразки з рахунком 1:4.

Єдиний гол у складі гостей забив український форвард. Він відправив м'яч у сітку зблизька. Арбітр спочатку зафіксував офсайд, проте після підказки VAR змінив своє рішення.

Відео голу Кухаревича

Українець відзначився голом у третьому матчі поспіль. Раніше він засмутив воротарів "Сент-Міррена" (3:0) та "Сент-Джонстона" (1:2).

Нагадаємо, 21-річний футболіст належить французькому "Труа" після переходу із львівського "Руху". З минулого року українець виступав в оренді за бельгійський "Льовен" і не відзначився результативними діями в 11-ти матчах. "Хіберніан" орендував форварда до кінця сезону.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
"Мілан" вніс велику суму: Шевченко повідомив про початок відновлення стадіону в Ірпені"Мілан" вніс велику суму: Шевченко повідомив про початок відновлення стадіону в Ірпені
На поєдинку Ломаченко – Ортіс у США були присутні поранені українські військовіНа поєдинку Ломаченко – Ортіс у США були присутні поранені українські військові
Скаути відвідали матч Ліги чемпіонів: Мудрик став трансферною ціллю топ-клубу АПЛСкаути відвідали матч Ліги чемпіонів: Мудрик став трансферною ціллю топ-клубу АПЛ
Український стронгмен Новіков став чемпіоном престижного турніру в СШАУкраїнський стронгмен Новіков став чемпіоном престижного турніру в США
Стало відомо, скільки Ломаченко заробив за бій з ОртісомСтало відомо, скільки Ломаченко заробив за бій з Ортісом
Блок рекламы


Похожие новости
"Шахтар" впевнено обіграв "Інгулець" у матчі УПЛ"Шахтар" впевнено обіграв "Інгулець" у матчі УПЛ
Україна планує провести матчі футбольного ЧС-2030 у Криму та на ДонбасіУкраїна планує провести матчі футбольного ЧС-2030 у Криму та на Донбасі
Відомий український боксер яскраво повернувся на ринг у СШАВідомий український боксер яскраво повернувся на ринг у США
"Динамо" програло "Фенербахче" у своєму останньому єврокубковому матчі сезону"Динамо" програло "Фенербахче" у своєму останньому єврокубковому матчі сезону
Український футболіст став найкращим бомбардиром групового етапу Ліги конференційУкраїнський футболіст став найкращим бомбардиром групового етапу Ліги конференцій
Легендарний футболіст "Барселони" оголосив про завершення кар'єриЛегендарний футболіст "Барселони" оголосив про завершення кар'єри
"Дніпро-1" програв АЗ у матчі Ліги конференцій"Дніпро-1" програв АЗ у матчі Ліги конференцій
Звільнений із російського полону український футбольний арбітр отримав призначення на матчЗвільнений із російського полону український футбольний арбітр отримав призначення на матч
Футболісти "Шахтаря" прокоментували виліт із Ліги чемпіонівФутболісти "Шахтаря" прокоментували виліт із Ліги чемпіонів
Скаути клубу АПЛ переглядали захисника "Шахтаря" та збірної УкраїниСкаути клубу АПЛ переглядали захисника "Шахтаря" та збірної України
Последние новости
Подгружаем последние новости