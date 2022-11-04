Відомий український боксер яскраво повернувся на ринг у США

Український середньоваговик Сергій Богачук (21-1, 21КО) впевнено розібрався з досвідченим американцем Аароном Колі (16-5-1, 7 КО).

Вже в другому раунді правий боковий удар Богачука змусив Колі опуститись на коліно. Суддя відрахував до 10 та зафіксував нокаут.

Таким чином, українець після цієї перемоги став володарем титулу WBC Continental Americas.

Ця перемога стала для Богачука 21-ою на професійному рингу – при цьому всі бої завершувалися достроково. Також українець зазнав однієї поразки – технічним нокаутом від Брендона Адамса.

Зазначимо, що Богачук провів перший поєдинок після паузи більш ніж один рік. У своєму останньому бою українець у вересні технічним нокаутом переміг американця Рафаеля Ігбокве.