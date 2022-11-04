Український футболіст став найкращим бомбардиром групового етапу Ліги конференцій

Артем Довбик провів вдалий відрізок єврокубкової кампанії з "Дніпром-1", інформує ZN.ua.

Український футболіст став найкращим бомбардиром групового етапу Ліги конференцій
Довбик забив п'ять голів
© СК "Дніпро-1"

Нападник "Дніпра-1" та збірної України Артем Довбик став найкращим бомбардиром за підсумками групового етапу Ліги конференцій сезону-2022/23.

У шести турах групи E українець записав на свій рахунок п'ять голів та два асисти. У найближчих переслідувачів форварда по чотири забиті м'ячі.

"Дніпро-1" набрав десять очок і з другого місця у групі пробився до 1/16 фіналу Ліги конференцій.

25-річний Артем Довбик цього сезону УПЛ забив шість голів. Нападник виступає за дніпрян із 2020 року.


Данило Слесь, ZN.ua





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