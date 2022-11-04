Легендарний футболіст "Барселони" оголосив про завершення кар'єри

Жерар Піке вирішив повісити бутси на цвях.

Легендарний футболіст
Піке провів у "Барселоні" практично всю кар'єру
© Le Parisien

Захисник каталонської "Барселони" Жерар Піке оголосив про завершення кар'єри.

Прощальний ролик 35-річний футболіст опублікував у Instagram.

"Суботній матч стане для мене останнім на "Камп Ноу". Я стану звичайним фанатом, підтримуватиму команду. Я передам свою любов до "Барси" своїм дітям, як це зробили мої батьки.

І ви мене знаєте: рано чи пізно я повернусь. Побачимося на "Камп-Ноу". Хай живе "Барселона"!", - сказав Піке.

Захисник є вихованцем каталонського клубу, а після академії він перейшов до "Манчестер Юнайтед" і повернувся до "Барси" у 2008-му році.

З МЮ Піке виграв чемпіонат Англії та Лігу чемпіонів, а у складі каталонців став восьмиразовим чемпіоном Іспанії, семиразовим володарем Кубка Іспанії, шестиразовим переможцем Суперкубку країни, а також по три рази виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та чемпіонат світу серед клубів.

За збірну Іспанії центрбек провів 102 матчі та забив 5 голів. З національною командою він виграв Євро-2012 та ЧС-2010.


Данило Слесь, ZN.ua





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