"Динамо" показало найгірший результат у єврокубках за останні 17 років

Київське "Динамо" показало найгірший результат у єврокубковій кампанії за останні 17 років виступів на міжнародній арені.

Команда Мірчі Луческу зазнала п'яти поразок і здобула одну нічию в групі B, посівши останнє місце. Кияни не змогли пробитися до євровесни.

При цьому раніше "Динамо" подолало два раунди кваліфікації Ліги чемпіонів і у плей-офф відбору програло "Бенфіці" (0:2 та 0:3).

Усього команда заробила 4,5 очка у таблицю коефіцієнтів УЄФА. Це найгірший результат "Динамо" з сезону-2005/06, коли було лише 0,5 очка.

Варто зазначити, що у плей-офф єврокубків Україну продовжать представляти донецький "Шахтар" та "Дніпро-1", які принесли Україні 9 та 8 очок відповідно.