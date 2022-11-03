Звільнений із російського полону український футбольний арбітр отримав призначення на матч

Рефері проведе перший матч після визволення з полону.

Звільнений із російського полону український футбольний арбітр отримав призначення на матч
Кубряк потрапив у полон у Маріуполі
© УАФ

Український футбольний арбітр Дмитро Кубряк повертається на роботу.

Перший поєдинок після полону Кубряк проведе 4 листопада. Він обслуговуватиме гру юнацького чемпіонату між "Зорею" та "Металістом".

Кубряк – лікар-хірург, який успішно поєднував основну роботу з футболом та працював на матчах ПФЛ. 12 квітня потрапив у полон росіян у Маріуполі, а був звільнений у вересні.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Зруйнований Маріуполь перебував в облозі армії РФ кілька місяців, а 21 травня повністю перейшов під контроль окупантів.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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