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2022-11-03
Звільнений із російського полону український футбольний арбітр отримав призначення на матч
Рефері проведе перший матч після визволення з полону.
Український футбольний арбітр Дмитро Кубряк повертається на роботу.
Перший поєдинок після полону Кубряк проведе 4 листопада. Він обслуговуватиме гру юнацького чемпіонату між "Зорею" та "Металістом".
Кубряк – лікар-хірург, який успішно поєднував основну роботу з футболом та працював на матчах ПФЛ. 12 квітня потрапив у полон росіян у Маріуполі, а був звільнений у вересні.
Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.
Зруйнований Маріуполь перебував в облозі армії РФ кілька місяців, а 21 травня повністю перейшов під контроль окупантів.
Олексій Леонічев, ZN.ua