Звільнений із російського полону український футбольний арбітр отримав призначення на матч

Український футбольний арбітр Дмитро Кубряк повертається на роботу.

Перший поєдинок після полону Кубряк проведе 4 листопада. Він обслуговуватиме гру юнацького чемпіонату між "Зорею" та "Металістом".

Кубряк – лікар-хірург, який успішно поєднував основну роботу з футболом та працював на матчах ПФЛ. 12 квітня потрапив у полон росіян у Маріуполі, а був звільнений у вересні.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.