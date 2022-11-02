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2022-11-02
Без Бубки: на посаду президента НОК України балотуються чотири кандидати
Вибори відбудуться 17 листопада.
Вибори президента НОК відбудуться 17 листопада© НОК України
Визначилися чотири кандидати на пост президента Національного олімпійського комітету України.
Про це
На посаду президента балотуються чотири кандидати: олімпійський чемпіон з боротьби та народний депутат Жан Беленюк, олімпійська чемпіонка з біатлону Олена Білосюк, міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт та вчений Ігор Малинський.
Як і очікувалося, у виборах не братиме участі чинний голова НОК Сергій Бубка, який обіймає цю посаду з 2005 року.
Вибори нового керівника організації відбудуться 17 листопада на черговій Генеральній асамблеї НОК.
Данило Слесь, ZN.ua