Без Бубки: на посаду президента НОК України балотуються чотири кандидати

Вибори відбудуться 17 листопада.

Без Бубки: на посаду президента НОК України балотуються чотири кандидати
Вибори президента НОК відбудуться 17 листопада
© НОК України

Визначилися чотири кандидати на пост президента Національного олімпійського комітету України.

Про це повідомив офіційний сайт організації.

На посаду президента балотуються чотири кандидати: олімпійський чемпіон з боротьби та народний депутат Жан Беленюк, олімпійська чемпіонка з біатлону Олена Білосюк, міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт та вчений Ігор Малинський.

Як і очікувалося, у виборах не братиме участі чинний голова НОК Сергій Бубка, який обіймає цю посаду з 2005 року.

Вибори нового керівника організації відбудуться 17 листопада на черговій Генеральній асамблеї НОК.


Данило Слесь, ZN.ua





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