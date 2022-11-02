Без Бубки: на посаду президента НОК України балотуються чотири кандидати

Визначилися чотири кандидати на пост президента Національного олімпійського комітету України.

Про це повідомив офіційний сайт організації.

На посаду президента балотуються чотири кандидати: олімпійський чемпіон з боротьби та народний депутат Жан Беленюк, олімпійська чемпіонка з біатлону Олена Білосюк, міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт та вчений Ігор Малинський.

Як і очікувалося, у виборах не братиме участі чинний голова НОК Сергій Бубка, який обіймає цю посаду з 2005 року.

Вибори нового керівника організації відбудуться 17 листопада на черговій Генеральній асамблеї НОК.