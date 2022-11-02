"Динамо" проведе наступний матч УПЛ в Одесі

Матч 11-го туру української Прем'єр-ліги між "Чорноморцем" та "Динамо" відбудеться в Одесі.

Про це повідомила прес-служба київського клубу.

Гра відбудеться на стадіоні "Чорноморець" 6 листопада та розпочнеться о 15:00.

Раніше Виконком УАФ вніс поправки до регламенту УПЛ та дозволив проводити ігри у будь-якому місті, де дозвіл надасть місцева військова адміністрація. До цього рішення матчі можна було проводити лише у Києві, Київській, Львівській та Закарпатських областях.

У ЗМІ повідомлялося, що динамівці після матчу Ліги Європи з "Фенербахче" вирушать до Кишинева, звідки переберуться до Одеси. Для "Чорноморця" це буде перша домашня гра із початку сезону.

У турнірній таблиці УПЛ "Динамо" йде восьмим, набравши 13 очок. "Чорноморець" знаходиться на останньому місці та має в активі три пункти.