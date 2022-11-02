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2022-11-02
Стали відомі транслятори матчів ЧС-2022 в Україні
Поєдинки покажуть національний телеканал та медіасервіс, інформує
ЧС-2022 у Катарі розпочнеться 20 листопада© suspilne.media
"Суспільне Спорт" та MEGOGO підтвердили спільну трансляцію матчів чемпіонату світу-2022 з футболу в Катарі.
Про це
Поєдинки турніру будуть показані на місцевих телеканалах "Суспільне мовлення", "Радіо Промінь", сайті "Суспільне Спорт", а також YouTube-каналі "Суспільне Спорт". Крім того, поєдинки транслюватимуться за підпискою на медіасервісі MEGOGO.
"Суспільне" покаже у прямому ефірі 46 із 64 ігор ЧС, тоді як MEGOGO транслюватиме усі матчі. "Суспільне" опублікує записи та огляди ігор, які ексклюзивно покаже лише MEGOGO.
Чемпіонат світу-2022 з футболу пройде з 20 листопада до 18 грудня.
Данило Слесь, ZN.ua