Ліга чемпіонів: усі результати дня 2 листопада

Завершується груповий етап головного клубного турніру Європи, інформує ZN.ua.

Ліга чемпіонів: усі результати дня 2 листопада
"Шахтар" постарається вийти у плей-офф ЛЧ
© ФК Шахтер

У середу, 2 листопада, відбудуться заключні матчі шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів у квартетах E, F, G та H.

Донецький "Шахтар" зіграє свій вирішальний поєдинок проти "Лейпцига" у Польщі, а у разі перемоги вийде у плей-офф ЛЧ.

Розклад та результати всіх матчів дня

Група E

22:00. "Челсі" – "Динамо" Загреб

22:00. "Мілан" – "Зальцбург"

Група F

19:45. "Реал" Мадрид - "Селтік"

19:45. "Шахтар" – "Лейпциг"

Група G

22:00. "Копенгаген" – "Борусія" Дортмунд

22:00. "Манчестер Сіті" – "Севілья"

Група H

22:00. "Ювентус" – ПСЖ

22:00. Маккабі Хайфа - "Бенфіка"

Нагадаємо, переможцем Ліги чемпіонів є мадридський "Реал", який у фінальному матчі в Парижі мінімально переграв англійський "Ліверпуль" (1:0).

Фінал цьогорічного розіграшу ЛЧ відбудеться 10 червня у турецькому Стамбулі.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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