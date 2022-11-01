Ліга чемпіонів: усі результати дня 2 листопада
Завершується груповий етап головного клубного турніру Європи, інформує
У середу, 2 листопада, відбудуться заключні матчі шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів у квартетах E, F, G та H.
Донецький "Шахтар" зіграє свій вирішальний поєдинок проти "Лейпцига" у Польщі, а у разі перемоги вийде у плей-офф ЛЧ.
Розклад та результати всіх матчів дня
Група E
22:00. "Челсі" – "Динамо" Загреб
22:00. "Мілан" – "Зальцбург"
Група F
19:45. "Реал" Мадрид - "Селтік"
19:45. "Шахтар" – "Лейпциг"
Група G
22:00. "Копенгаген" – "Борусія" Дортмунд
22:00. "Манчестер Сіті" – "Севілья"
Група H
22:00. "Ювентус" – ПСЖ
22:00. Маккабі Хайфа - "Бенфіка"
Нагадаємо, переможцем Ліги чемпіонів є мадридський "Реал", який у фінальному матчі в Парижі мінімально переграв англійський "Ліверпуль" (1:0).
Фінал цьогорічного розіграшу ЛЧ відбудеться 10 червня у турецькому Стамбулі.