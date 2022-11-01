На поєдинку Ломаченко – Ортіс у США були присутні поранені українські військові

Українець переміг американця.

На поєдинку Ломаченко – Ортіс у США були присутні поранені українські військові
Ломаченко переможно повернувся на ринг
© Фото из открытых источников

На поєдинку Василя Ломаченка з Джемейном Ортісом у Нью-Йорку були поранені українські військові.

На вечорі боксу у "Медісон Сквер Гарден" за перемогою української легковаговика спостерігали наші поранені військові, повідомляє Telegram-канал Ломаченко. Після бою вони зустрілися з Василем та Олександром Усиком.

Нагадаємо, боксери провели всі 12 раундів важкого поєдинку, а здобути перемогу українцю вдалося одностайним рішенням суддів - 115-113, 116-112, 117:111.

На кону поєдинку не стояли чемпіонські титули, а українець після поразки від Лопеса провів третій поспіль бій без поясів.

Ломаченко здобув 17-ту перемогу на професійному рингу, а Ортіс зазнав першої поразки в кар'єрі.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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