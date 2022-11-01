Ломаченка призначено обов'язковим претендентом на бій з абсолютним чемпіоном світу

Українець може провести бій за абсолют.

Ломаченка призначено обов'язковим претендентом на бій з абсолютним чемпіоном світу
Ломаченко хоче повернути собі титули
© Sky Sports

Українського боксера Василя Ломаченка призначили обов'язковим претендентом на бій із абсолютним чемпіоном світу, повідомляє Ring Polska.

Відповідне рішення Всесвітня боксерська організація ухвалила на своєму з'їзді. Ломаченка було призначено офіційним претендентом на титул WBO у легкій вазі (до 61,2 кг), яким володіє Девін Хейні.

Це означає, що абсолютний чемпіон світу буде зобов’язаний найближчим часом провести поєдинок проти українця.

Американцю також належать три інші пояси у дивізіоні - WBA (Всесвітня боксерська асоціація), WBC (Всесвітня боксерська рада) та IBF (Міжнародна боксерська федерація).

Нагадаємо, 30 жовтня Ломаченко переміг Джемейна Ортіса одноголосним рішенням суддів.

На кону поєдинку не стояли чемпіонські титули, а українець після поразки від Лопеса провів бій без поясів третій поспіль.

Девін Хейні (29–0, 15 KO) 16 жовтня повторно виграв у австралійця Джорджа Камбососа (20–2, 10 KO) та зберіг чемпіонські титули WBC, WBA Super, IBF та WBO у легкій вазі.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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