Ломаченка призначено обов'язковим претендентом на бій з абсолютним чемпіоном світу

Українського боксера Василя Ломаченка призначили обов'язковим претендентом на бій із абсолютним чемпіоном світу, повідомляє Ring Polska .

Відповідне рішення Всесвітня боксерська організація ухвалила на своєму з'їзді. Ломаченка було призначено офіційним претендентом на титул WBO у легкій вазі (до 61,2 кг), яким володіє Девін Хейні.

Це означає, що абсолютний чемпіон світу буде зобов’язаний найближчим часом провести поєдинок проти українця.

Американцю також належать три інші пояси у дивізіоні - WBA (Всесвітня боксерська асоціація), WBC (Всесвітня боксерська рада) та IBF (Міжнародна боксерська федерація).

Нагадаємо, 30 жовтня Ломаченко переміг Джемейна Ортіса одноголосним рішенням суддів.

На кону поєдинку не стояли чемпіонські титули, а українець після поразки від Лопеса провів бій без поясів третій поспіль.

Девін Хейні (29–0, 15 KO) 16 жовтня повторно виграв у австралійця Джорджа Камбососа (20–2, 10 KO) та зберіг чемпіонські титули WBC, WBA Super, IBF та WBO у легкій вазі.