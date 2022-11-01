Ліга чемпіонів: усі результати дня 1 листопада

Триває груповий етап головного клубного турніру Європи, інформує ZN.ua.

Ліга чемпіонів: усі результати дня 1 листопада
Груповий етап ЛЧ добігає кінця
© ФК Шахтер

У вівторок, 1 листопада, відбудуться поєдинки шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів у квартетах A, B, C та D.

Це заключні матчі групового раунду, за підсумками яких визначаться володарі путівок до плей-офф Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

Розклад та результати всіх матчів дня

Група A

22:00. "Ліверпуль" – "Наполі"

22:00. "Рейнджерс" – "Аякс"

Група B

19:45. "Баєр" – "Брюгге"

19:45. "Порту" – "Атлетіко"

Група С

22:00. "Баварія" – "Інтер"

22:00. "Вікторія" – "Барселона"

Група D

22:00. "Марсель" – "Тоттенхем"

22:00. "Спортінг" Л – "Айнтрахт"


Данило Слесь, ZN.ua





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