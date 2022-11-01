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2022-11-01
Ліга чемпіонів: усі результати дня 1 листопада
Триває груповий етап головного клубного турніру Європи, інформує
Груповий етап ЛЧ добігає кінця© ФК Шахтер
У вівторок, 1 листопада, відбудуться поєдинки шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів у квартетах A, B, C та D.
Це заключні матчі групового раунду, за підсумками яких визначаться володарі путівок до плей-офф Ліги чемпіонів та Ліги Європи.
Розклад та результати всіх матчів дня
Група A
22:00. "Ліверпуль" – "Наполі"
22:00. "Рейнджерс" – "Аякс"
Група B
19:45. "Баєр" – "Брюгге"
19:45. "Порту" – "Атлетіко"
Група С
22:00. "Баварія" – "Інтер"
22:00. "Вікторія" – "Барселона"
Група D
22:00. "Марсель" – "Тоттенхем"
22:00. "Спортінг" Л – "Айнтрахт"
Данило Слесь, ZN.ua