"Динамо" обіграло "Кривбас" у матчі УПЛ
Кияни перемогли у Львові.
У неділю, 30 жовтня, у рамках десятого туру української Прем'єр-ліги київське "Динамо" зустрічалося з криворізьким "Кривбасом".
Поєдинок відбувся за порожніх трибун на львівському стадіоні "Арена Львів" і завершився перемогою киян з рахунком 3:1.
Команди провели добротний поєдинок, а небезпечні моменти створювалися із завидною регулярністю. Героєм зустрічі став Буяльський, який оформив дубль, а ще одним голом у команді Луческу відзначився Ванат.
У складі "Кривбасу" гол на свій рахунок записав Дебелко, а також слід зазначити, що у другому таймі Циганков не зумів реалізувати пенальті.
"Динамо" – "Кривбас" – 3:1
Голи: Ванат, 20, Буяльський, 22, 59 – Дебелко, 45+2.
"Динамо": Нещерет, Тимчик (Кендзера, 64), Забарний, Попов, Караваєв (Вівчаренко, 64), Сидорчук, Циганков, Буяльський (Шепелєв, 82), Гармаш (Лонвейк, 71), Кабаєв (Періс, 64), Ванат.
"Кривбас": Сарнавський, Якимець, Ловрич, Семенов, Дібанго, Банада (Д. Шевченко, 66), Капіч, Татарков (Кораблін, 35, Устименко, 87), Задерака (Микитишин, 66), Хомченовський, Дебелко.
Попередження: Тимчик, Гармаш, Вівчаренко – Дібанго.
На 58-й хвилині Циганков ("Динамо") не забив пенальті (воротар).
Після восьми зіграних матчів "Динамо" йде на сьомому місці у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 13 набраних очок.
У наступному турі УПЛ "Динамо" 6 листопада зустрінеться із одеським "Чорноморцем".