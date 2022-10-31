"Динамо" обіграло "Кривбас" у матчі УПЛ

У неділю, 30 жовтня, у рамках десятого туру української Прем'єр-ліги київське "Динамо" зустрічалося з криворізьким "Кривбасом".

Поєдинок відбувся за порожніх трибун на львівському стадіоні "Арена Львів" і завершився перемогою киян з рахунком 3:1.

Команди провели добротний поєдинок, а небезпечні моменти створювалися із завидною регулярністю. Героєм зустрічі став Буяльський, який оформив дубль, а ще одним голом у команді Луческу відзначився Ванат.

У складі "Кривбасу" гол на свій рахунок записав Дебелко, а також слід зазначити, що у другому таймі Циганков не зумів реалізувати пенальті.

"Динамо" – "Кривбас" – 3:1

Голи: Ванат, 20, Буяльський, 22, 59 – Дебелко, 45+2.

"Динамо": Нещерет, Тимчик (Кендзера, 64), Забарний, Попов, Караваєв (Вівчаренко, 64), Сидорчук, Циганков, Буяльський (Шепелєв, 82), Гармаш (Лонвейк, 71), Кабаєв (Періс, 64), Ванат.

"Кривбас": Сарнавський, Якимець, Ловрич, Семенов, Дібанго, Банада (Д. Шевченко, 66), Капіч, Татарков (Кораблін, 35, Устименко, 87), Задерака (Микитишин, 66), Хомченовський, Дебелко.

Попередження: Тимчик, Гармаш, Вівчаренко – Дібанго.

На 58-й хвилині Циганков ("Динамо") не забив пенальті (воротар).

Після восьми зіграних матчів "Динамо" йде на сьомому місці у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 13 набраних очок.

У наступному турі УПЛ "Динамо" 6 листопада зустрінеться із одеським "Чорноморцем".