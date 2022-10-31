Ломаченко - Ортіс: опубліковані записки суддів та статистика ударів боксерів

Українець здобув перемогу.

Ломаченко - Ортіс: опубліковані записки суддів та статистика ударів боксерів
Бій пройшов у США
© ESPN

Наведено дані суддівських записок та статистика ударів бою між українцем Василем Ломаченком та американцем Джемейном Ортісом.

Боксери провели усі 12 раундів важкого поєдинку, а здобути перемогу українцю вдалося одноголосним рішенням суддів – 115-113, 116-112, 117:111. Зазначимо, що у двох суддів Василь виграв усі раунди після екватора поєдинку.

За даними Compubox, Ломаченко завдав менше ударів – 571 проти 607, проте був точнішим – 125-122 (22% – 20%).

У той же час за силовими ударами Ортіс виявився кращим і в кількості, і в якості 107/310 (35%) проти 92/300 (31%) у Ломаченка.

Поєдинок Ломаченко – Ортіс став головною подією сьогоднішнього вечора боксу у Нью-Йорку на арені "Медісон Сквер Гарден"

На кону поєдинку не стояли чемпіонські титули, а українець після поразки від Лопеса провів третій поспіль бій без поясів.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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