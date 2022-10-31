Ломаченко - Ортіс: опубліковані записки суддів та статистика ударів боксерів
Українець здобув перемогу.
Наведено дані суддівських записок та статистика ударів бою між українцем Василем Ломаченком та американцем Джемейном Ортісом.
Боксери провели усі 12 раундів важкого поєдинку, а здобути перемогу українцю вдалося одноголосним рішенням суддів – 115-113, 116-112, 117:111. Зазначимо, що у двох суддів Василь виграв усі раунди після екватора поєдинку.
За даними Compubox, Ломаченко завдав менше ударів – 571 проти 607, проте був точнішим – 125-122 (22% – 20%).
У той же час за силовими ударами Ортіс виявився кращим і в кількості, і в якості 107/310 (35%) проти 92/300 (31%) у Ломаченка.
Поєдинок Ломаченко – Ортіс став головною подією сьогоднішнього вечора боксу у Нью-Йорку на арені "Медісон Сквер Гарден"
На кону поєдинку не стояли чемпіонські титули, а українець після поразки від Лопеса провів третій поспіль бій без поясів.