"Динамо" – "Кривбас": відео онлайн-трансляція матчу УПЛ

У неділю, 30 жовтня, у рамках десятого туру української Прем'єр-ліги київське "Динамо" зустрінеться із криворізьким "Кривбасом".

Поєдинок відбудеться за порожніх трибун на львівському стадіоні "Арена Львів".

Динамівці провалили початок сезону і після семи зіграних матчів набрали 10 очок, що дозволяють посідати лише дев'яте місце у турнірній таблиці. У минулому поєдинку кияни не змогли обіграти "Ворсклу" – 1:1.

"Кривбас" зібрав досить боєздатний склад під керівництвом Юрія Вернідуба, проте перемога у минулому турі над "Інгульцем" (2:1) виявилася першою для команди в сезоні. Загалом криворіжці зіграли вісім поєдинків і набрали лише шість очок.

"Динамо" – "Кривбас"

Початок – о 17:00.

Відеотрансляція матчу