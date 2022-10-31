"Динамо" – "Кривбас": відео онлайн-трансляція матчу УПЛ

Команди проведуть поєдинок у Львові.

"Динамо" зіграє з "Кривбасом" у Львові
© Сайт ФК "Динамо Київ"

У неділю, 30 жовтня, у рамках десятого туру української Прем'єр-ліги київське "Динамо" зустрінеться із криворізьким "Кривбасом".

Поєдинок відбудеться за порожніх трибун на львівському стадіоні "Арена Львів".

Динамівці провалили початок сезону і після семи зіграних матчів набрали 10 очок, що дозволяють посідати лише дев'яте місце у турнірній таблиці. У минулому поєдинку кияни не змогли обіграти "Ворсклу" – 1:1.

"Кривбас" зібрав досить боєздатний склад під керівництвом Юрія Вернідуба, проте перемога у минулому турі над "Інгульцем" (2:1) виявилася першою для команди в сезоні. Загалом криворіжці зіграли вісім поєдинків і набрали лише шість очок.

"Динамо" – "Кривбас"

Початок – о 17:00.

Відеотрансляція матчу


Данило Слесь, ZN.ua





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