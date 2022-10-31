"Барселона" хоче повернути Мессі вже взимку – ЗМІ

"Барселона" вже взимку планує підписати нападника "Парі Сен-Жермен" Ліонеля Мессі, про що повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, керівництво каталонців не хоче чекати на літнє міжсезоння через фінансові обмеження Ла Ліги.

Через обмеження перехід Мессі після завершення сезону стане неможливим, тому клуб спробує його оформити вже взимку. Ініціатором є президент "Барси" Жоан Лапорта.

При цьому ПСЖ поки що не збирається продавати 35-річного аргентинця. Мессі перейшов до паризького клубу з "Барси" минулого року, коли каталонці через фінансові проблеми не змогли продовжити з ним контракт.

У поточному сезоні на рахунку Мессі 11 матчів, 6 голів та 9 асистів у чемпіонаті Франції, а також 4 голи у 4 матчах Ліги чемпіонів.