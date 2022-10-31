Основний голкіпер "Динамо" та збірної України відновився після травми

Голкіпер "Динамо" та збірної України Георгій Бущан відновив тренування з командою, повідомляє прес-служба киян.

28-річний українець уже провів два повноцінні заняття з основною групою.

Нагадаємо, Бущан отримав травму 8 вересня у матчі 1-го туру групового етапу Ліги Європи проти турецького "Фенербахче".

У нього було діагностовано пошкодження заднього рогу раніше зшитого меніска, після чого йому було проведено операцію.

Загалом цього сезону голкіпер "Динамо" зіграв за "біло-синіх" 9 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 15 голів і лише двічі зіграв на нуль.