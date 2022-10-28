"Дніпро-1" вийшов у плей-офф Ліги конференцій

Дніпряни зуміли подолати груповий етап ЛК.

Українці обіграли кіпріотів
© СК "Дніпро-1"

27 жовтня у словацькому Кошиці на стадіоні "Кошице-Арена" у матчі п'ятого туру Ліги конференцій "Дніпро-1" зіграв із "Аполлоном".

Українці здобули перемогу над кіпріотами з рахунком 1:0, а переможним голом у складі дніпрян відзначився Олександр Піхальонок, який забив фантастичним дальнім ударом.

Зазначимо, що для "Дніпра-1" цей сезон є дебютним у єврокубках і команда Кучера стала першою українською командою, яка пробилася до плей-офф Ліги конференцій.

"Дніпро"-1 набрав 10 очок у п'яти матчах своєї групи і вже точно не опуститься нижче за другий рядок.

Ліга конференцій проводиться лише другий сезон, а у дебютному розіграші турніру УЄФА перемогу здобула італійська "Рома".


Олексій Леонічев, ZN.ua





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