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2022-10-28
"Дніпро-1" вийшов у плей-офф Ліги конференцій
Дніпряни зуміли подолати груповий етап ЛК.
Українці обіграли кіпріотів© СК "Дніпро-1"
27 жовтня у словацькому Кошиці на стадіоні "Кошице-Арена" у матчі п'ятого туру Ліги конференцій "Дніпро-1" зіграв із "Аполлоном".
Українці здобули перемогу над кіпріотами з рахунком 1:0, а переможним голом у складі дніпрян відзначився Олександр Піхальонок, який забив фантастичним дальнім ударом.
Зазначимо, що для "Дніпра-1" цей сезон є дебютним у єврокубках і команда Кучера стала першою українською командою, яка пробилася до плей-офф Ліги конференцій.
"Дніпро"-1 набрав 10 очок у п'яти матчах своєї групи і вже точно не опуститься нижче за другий рядок.
Ліга конференцій проводиться лише другий сезон, а у дебютному розіграші турніру УЄФА перемогу здобула італійська "Рома".
Олексій Леонічев, ZN.ua