Український голкіпер лідирує у Лізі чемпіонів за кількістю відбитих ударів

Голкіпер донецького "Шахтаря" Анатолій Трубін перебуває серед лідерів за кількістю сейвів у поточному розіграші Ліги чемпіонів.

Українець ділить перше місце з воротарем "Брюгге" Сімоном Міньйоле - в обох по 27 відбитих ударів.

У п'яти матчах групи ЛЧ 21-річний Трубін пропустив 6 голів. "Гірники" йдуть третіми у своїй групі та мають шанси на вихід у плей-офф, а для цього в останньому турі їм потрібно у Польщі обіграти "Лейпциг".

Transfermarkt оцінює вартість Трубіна у вісім мільйонів євро. Він є вихованцем "Шахтаря" та виступає за першу команду "гірників" з 2019 року. Також на рахунку голкіпера три матчі за збірну України.