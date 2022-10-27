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2022-10-27
Український голкіпер лідирує у Лізі чемпіонів за кількістю відбитих ударів
Українець ділить перше місце із бельгійським колегою.
Трубін - вихованець "Шахтаря"© ФК Шахтер
Голкіпер донецького "Шахтаря" Анатолій Трубін перебуває серед лідерів за кількістю сейвів у поточному розіграші Ліги чемпіонів.
Українець ділить перше місце з воротарем "Брюгге" Сімоном Міньйоле - в обох по 27 відбитих ударів.
У п'яти матчах групи ЛЧ 21-річний Трубін пропустив 6 голів. "Гірники" йдуть третіми у своїй групі та мають шанси на вихід у плей-офф, а для цього в останньому турі їм потрібно у Польщі обіграти "Лейпциг".
Transfermarkt оцінює вартість Трубіна у вісім мільйонів євро. Він є вихованцем "Шахтаря" та виступає за першу команду "гірників" з 2019 року. Також на рахунку голкіпера три матчі за збірну України.
Олексій Леонічев, ZN.ua