Голкіпер "Порту" встановив історичний рекорд у Лізі чемпіонів

Воротар відзначився історичним здобутком.

Голкіпер
Кошта - голкіпер "Порту"
© FC Porto

Голкіпер португальського "Порту" Діогу Кошта увійшов до історії Ліги чемпіонів.

Учора, 26 жовтня, 23-річний португалець, відбивши пенальті в матчі 5-го туру ЛЧ проти бельгійського "Брюгге", зробив це втретє цього сезону.

До Кошти жодному воротареві не вдавалося тричі відбивати 11-метрові удари у рамках одного турніру Ліги чемпіонів.

У грі з "Брюгге" Діогу відбив удар Ноа Ланга, а раніше Кошта відзначився успішними діями у матчах проти "Байєра": у 4-му турі страж воріт відбив удар Демірбая, а в 3-му - Патріка Шика.

Ліга чемпіонів – головний європейський футбольний клубний турнір. Чинним переможцем Ліги чемпіонів є мадридський "Реал", який у фінальному матчі у Парижі мінімально переграв англійський "Ліверпуль" (1:0).


Олексій Леонічев, ZN.ua





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