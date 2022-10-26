"Ще одне диво": Йовічевіч похвалив гравців за нічию з "Селтіком"

Наставник "Шахтаря" вірить, що команда здатна поборотися за плей-офф ЛЧ, інформує ZN.ua.

Йовічевіч відзначив талант Мудрика
© ФК Шахтер

Головний тренер донецького "Шахтаря" Ігор Йовічевіч прокоментував нічийний результат матчу з "Селтіком" (1:1) у п'ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

"Це ще одне диво для нашої молодої команди. Ми розпочали цей проект три місяці тому. Ми відчуваємо себе родиною, і ми маємо продовжувати вірити.

Місце в Лізі Європи вже є, що дуже важливо для команди з погляду дорослішання, тому що ми молоді і хочемо бути кращими.

Мудрик? Він нестримний. У той момент, коли ви думаєте, що можете його зловити, він показує свою вибухову швидкість. Він домінує над суперниками за допомогою дриблінгу і є справді топ-гравцем.

Матч із "Лейпцигом" буде складним. Їхня команда стала кращою під керівництвом Марко Розе, їхня перемога над "Реалом" підтверджує це. Однак ми віримо, що зможемо добре зіграти перед нашими вболівальниками. Вони допоможуть нам повірити в успіх", – цитує Йовічевіча прес-служба УЄФА.

Заключний поєдинок у групі F проти "Лепцигу" "гірники" проведуть 2 листопада у Польщі.


Данило Слесь, ZN.ua





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