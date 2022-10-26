"Довелося спускатися до підвалу": український баскетболіст розповів про перші дні війни у Харкові

Баскетболіст збірної України та київського "Будівельника" Володимир Конєв розповів про перші дні війни у Харкові.

"24 лютого я перебував у Києві, у нас мало бути тренування. Але о 5 годині ранку мені зателефонували рідні і сказали, що почалася війна. Я відразу ж зібрався і виїхав до свого рідного Харкова. Ми провели у Харкові днів 10, а потім вже забрали сім'ї та виїхали хто куди, бо залишатися там було дуже небезпечно.

Як жив ці десять днів? Спочатку довелося кілька разів спускатися до підвалу. Потім переїхали в інший район, як ми вважали, безпечніший. Але теж чули постійні вибухи і звуки літаків, що летять. Потім стався приліт, після якого у батька вибило вікна на балконі, після чого ми вирішили залишити Харків", - наводить слова Конєва .

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

У вересні українська армія провела контрнаступ, звільнивши від російських окупантів практично всю Харківську область.