Україна вперше в історії здобула три золота на жіночому чемпіонаті Європи з боксу

Збірна України посіла друге місце у медальному заліку жіночого чемпіонату Європи-2022 з боксу, який завершився у Будві (Чорногорія).

Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

Усього на рахунку українок шість нагород – три золота, одне срібло та дві бронзи.

Перші місця в активі Тетяни Коб (до 52 кг), Анастасії Ковальчук (до 54 кг) та Марії Ловчинської (понад 81 кг). Срібло виграла Марія Бова (до 63 кг), а бронзові медалі здобули Анастасія Чернколенко (до 75 кг) та Раїса Піскун (до 81 кг).

У медальному заліку Україна поступилася лише Ірландії. Ірландки виграли на одне срібло більше.

Жіноча збірна України вперше у своїй історії виграла одразу три золота європейської першості з боксу. Раніше найкращим результатом були два золота на ЧЄ 2003 та 2004 років.

На минулому ЧЄ у 2019-му році українки здобули одне срібло та чотири бронзи.