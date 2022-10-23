Україна вперше в історії здобула три золота на жіночому чемпіонаті Європи з боксу

Українки успішно виступили у Чорногорії.

Україна вперше в історії здобула три золота на жіночому чемпіонаті Європи з боксу
Українки посіли друге місце у медальному заліку
© Федерація боксу України

Збірна України посіла друге місце у медальному заліку жіночого чемпіонату Європи-2022 з боксу, який завершився у Будві (Чорногорія).

Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

Усього на рахунку українок шість нагород – три золота, одне срібло та дві бронзи.

Перші місця в активі Тетяни Коб (до 52 кг), Анастасії Ковальчук (до 54 кг) та Марії Ловчинської (понад 81 кг). Срібло виграла Марія Бова (до 63 кг), а бронзові медалі здобули Анастасія Чернколенко (до 75 кг) та Раїса Піскун (до 81 кг).

У медальному заліку Україна поступилася лише Ірландії. Ірландки виграли на одне срібло більше.

Жіноча збірна України вперше у своїй історії виграла одразу три золота європейської першості з боксу. Раніше найкращим результатом були два золота на ЧЄ 2003 та 2004 років.

На минулому ЧЄ у 2019-му році українки здобули одне срібло та чотири бронзи.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
WTA не планує відстороняти російську тенісистку, яка підтримує війну в УкраїніWTA не планує відстороняти російську тенісистку, яка підтримує війну в Україні
Футболіст збірної України відзначився голом у чемпіонаті ФранціїФутболіст збірної України відзначився голом у чемпіонаті Франції
Російський спортсмен залишив країну та прийняв українське громадянствоРосійський спортсмен залишив країну та прийняв українське громадянство
Україна здобула друге золото на чемпіонаті світу з кульової стрільбиУкраїна здобула друге золото на чемпіонаті світу з кульової стрільби
"Шахтар" розгромив Колос" у матчі УПЛ"Шахтар" розгромив Колос" у матчі УПЛ
Блок рекламы


Похожие новости
Ярмоленко забив ефектний гол у чемпіонаті ОАЕЯрмоленко забив ефектний гол у чемпіонаті ОАЕ
Україна здобула друге золото на чемпіонаті світу з кульової стрільбиУкраїна здобула друге золото на чемпіонаті світу з кульової стрільби
Україна здобула перше золото на чемпіонаті світу з кульової стрільбиУкраїна здобула перше золото на чемпіонаті світу з кульової стрільби
"Золотий м'яч-2022": стало відомо, за кого проголосувала Україна"Золотий м'яч-2022": стало відомо, за кого проголосувала Україна
Футболіст збірної України відзначився голом у чемпіонаті ФранціїФутболіст збірної України відзначився голом у чемпіонаті Франції
Україна здобула срібло чемпіонату світу з кульової стрільбиУкраїна здобула срібло чемпіонату світу з кульової стрільби
Українець Колмаков став першим в історії чемпіоном світу з паркуруУкраїнець Колмаков став першим в історії чемпіоном світу з паркуру
"Динамо" повторно програло "Ренну" у Лізі Європи"Динамо" повторно програло "Ренну" у Лізі Європи
Нападник "Ліверпуля" Салах оформив найшвидший хет-трик в історії Ліги чемпіонівНападник "Ліверпуля" Салах оформив найшвидший хет-трик в історії Ліги чемпіонів
Російські окупанти ракетним ударом зруйнували будинок чемпіонки ЄвропиРосійські окупанти ракетним ударом зруйнували будинок чемпіонки Європи
Последние новости
Подгружаем последние новости