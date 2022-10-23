"Динамо" – "Ворскла": відео онлайн-трансляція матчу УПЛ

У неділю, 23 жовтня, київське "Динамо" прийматиме полтавську "Ворсклу" у рамках дев'ятого туру української Прем'єр-ліги.

Поєдинок пройде за порожніх трибун на столичному стадіоні "Динамо" імені Лобановського.

"Динамо" після шести матчів набрало дев'ять очок і посідає восьме місце у турнірній таблиці УПЛ. "Ворскла" йде 12-ю, набравши сім пунктів.

"Динамо" – "Ворскла"

"Динамо": Нещерет, Кендзьора, Попов, Сирота, Караваєв, Сидорчук, Лонвейк, Циганков, Буяльський, Кабаєв, Бєсєдін

"Ворскла": Різник, Пердута, Зайков, Чеснаков, Кравець, Скляр, Челядін, Юрченко, Сефері, Бацула, Марлісон

Початок – о 13:00.

Відеотрансляція матчу