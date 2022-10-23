Срібний призер Олімпіади приніс Україні третє золото чемпіонату світу з кульової стрільби

Українці вибороли на турнірі вже вісім нагород.

Срібний призер Олімпіади приніс Україні третє золото чемпіонату світу з кульової стрільби
Куліш переміг у Каїрі
© НОК України

Українець Сергій Куліш став золотим призером чемпіонату світу з кульової стрільби, який проходить у Єгипті.

Українець став найкращим у стрільбі з гвинтівки із трьох положень з 50 метрів, випередивши поляка Бартника та норвежця Хегга.

Для Куліша це перше золото світової першості у кар'єрі. Загалом на рахунку української команди вже 8 нагород на нинішньому ЧС.

Таким чином, перемога Куліша дозволила Україні здобути третю ліцензію на Олімпіаду-2024.

Нагадаємо, що Куліш є срібним призером Олімпіади-2016 у Ріо. Українець став другим у змаганнях зі стрільби із пневматичної гвинтівки з 10 метрів.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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