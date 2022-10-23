Український зрадник Тимощук може потрапити під міжнародні санкції

Міжнародна робоча група з питань санкцій проти Росії надала рекомендації щодо санкцій проти РФ , до якої потрапив і футболіст Анатолій Тимощук, повідомляє president.gov.ua .

Дорожня карта індивідуальних санкцій містить базовий перелік російських пропагандистів, лідерів думок, артистів, які генерують та розповсюджують наративи кремлівської пропаганди.

Зазначимо, що до робочої групи входять керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та ексрадник президента США з національної безпеки, посол Майкл Макфол.

Нагадаємо, 43-річний Анатолій Тимощук є рекордсменом збірної України - на його рахунку 144 матчі та 4 голи. Уродженець Луцька відомий за своїми виступами за "Волинь", "Шахтар", "Зеніт" та "Баварію". З 2017 року він працює в структурі пітерського "Зеніту".

Після початку війни ексфутболіст не залишив пітерський клуб і не підтримав Україну у боротьбі з окупантом.