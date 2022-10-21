Французький футболіст відмовився їхати до Києва на матч УПЛ через ракетний терор РФ

Гравцю лячно перебувати у столиці України.

Французький футболіст відмовився їхати до Києва на матч УПЛ через ракетний терор РФ
Балулі виступає за "Дніпро-1"
© СК "Дніпро-1"

Французький півзахисник українського клубу "Дніпро-1" Фарес Балулі заявив, що не хоче їхати до Києва на матч УПЛ проти "Кривбасу".

"Відчувається важка атмосфера. У Києві... Чесно кажучи, не впевнений, що поїду туди. Там буде лише одна остання гра – 26 листопада. Подивлюсь, як розвиватиметься ситуація на той час... 1 жовтня ми грали у Львові, чули сирени На вулицях поліція наказувала перехожим розійтися по хатах, люди бігали.

Серед матчу здійнялися сирени. Гра зупинили, і ми опинилися в бункерах. У Львові ми перетинаємо дорожні перешкоди чи блокпости: мішки з піском, кулемети, металеві конструкції, щоби зупиняти бронетехніку. Також можна побачити уламки танків...", - наводить слова Балулі Tribuna.com.

Нагадаємо, що внаслідок масових ракетних ударів військ РФ в Україні 10 жовтня загинуло 19 людей, 105 отримали поранення, пошкоджено 39 об'єктів критичної інфраструктури. Після цього ракетний терор окупантів продовжився.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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