Французький футболіст відмовився їхати до Києва на матч УПЛ через ракетний терор РФ

Французький півзахисник українського клубу "Дніпро-1" Фарес Балулі заявив, що не хоче їхати до Києва на матч УПЛ проти "Кривбасу".

"Відчувається важка атмосфера. У Києві... Чесно кажучи, не впевнений, що поїду туди. Там буде лише одна остання гра – 26 листопада. Подивлюсь, як розвиватиметься ситуація на той час... 1 жовтня ми грали у Львові, чули сирени На вулицях поліція наказувала перехожим розійтися по хатах, люди бігали.

Серед матчу здійнялися сирени. Гра зупинили, і ми опинилися в бункерах. У Львові ми перетинаємо дорожні перешкоди чи блокпости: мішки з піском, кулемети, металеві конструкції, щоби зупиняти бронетехніку. Також можна побачити уламки танків...", - наводить слова Балулі Tribuna.com .