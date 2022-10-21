Усик отримав спеціальний пояс, присвячений Україні

Нагорода виконана у кольорах українського прапора.

Усик отримав спеціальний пояс, присвячений Україні
Усик - чемпіона світу в суперважкій вазі
© a-usyk.com

Чемпіон WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) отримав спеціальний пояс від Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Пояс вручив президент організації Мауріс Сулейман на благодійному заході, організованому фондом Усика в США.

"Цей пояс для нашого дорогого чемпіона. Він визнає тебе героєм людства. Нехай бог і далі допомагає тобі залишатися таким активним. Ми бажаємо тобі успіху", - сказав Сулейман.

Нагадаємо, Олександр Усик 20 серпня роздільним рішенням суддів переміг у реванші Ентоні Джошуа та захистив свої титули. Бій проходив у Джідді (Саудівська Аравія).

35-річний Усик є уродженцем Сімферополя та приніс збірній України золоту медаль Олімпіади-2012 у Лондоні.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Гол футболіста українського клубу визнано найкращим у єврокубкуГол футболіста українського клубу визнано найкращим у єврокубку
Українська тенісистка Еліна Світоліна народила доньку від чоловіка-француза: перше фото дівчинкиУкраїнська тенісистка Еліна Світоліна народила доньку від чоловіка-француза: перше фото дівчинки
Футболіст збірної України відзначився голом у чемпіонаті ФранціїФутболіст збірної України відзначився голом у чемпіонаті Франції
Клуб УПЛ узяв на себе лікування захисника "Азовсталі"Клуб УПЛ узяв на себе лікування захисника "Азовсталі"
Російський спортсмен залишив країну та прийняв українське громадянствоРосійський спортсмен залишив країну та прийняв українське громадянство
Блок рекламы


Похожие новости
Чемпіон світу Ф'юрі проведе бій проти колишнього суперника УсикаЧемпіон світу Ф'юрі проведе бій проти колишнього суперника Усика
Футболіст збірної України отримав травму в Італії та вибув до кінця рокуФутболіст збірної України отримав травму в Італії та вибув до кінця року
Усик став амбасадором платформи United24Усик став амбасадором платформи United24
"Вони бояться": лідер збірної України з футболу пояснив, у чому різниця між українцями та росіянами"Вони бояться": лідер збірної України з футболу пояснив, у чому різниця між українцями та росіянами
Футболіст "Реала" зустрівся з дитиною з Маріуполя та отримав подарунок з "Азовсталі"Футболіст "Реала" зустрівся з дитиною з Маріуполя та отримав подарунок з "Азовсталі"
"Підла помста Україні": непереможний український боксер дав оцінку рішенню IBA щодо росіян"Підла помста Україні": непереможний український боксер дав оцінку рішенню IBA щодо росіян
"Шахтар" дарує надію своїй країні": зірка "Реала" розповів про війну в Україні"Шахтар" дарує надію своїй країні": зірка "Реала" розповів про війну в Україні
В Україні заборонили росіянам та білорусам брати участь у хокейних змаганняхВ Україні заборонили росіянам та білорусам брати участь у хокейних змаганнях
В Україні може з'явитися професійна футбольна команда ЗСУВ Україні може з'явитися професійна футбольна команда ЗСУ
МОК може допустити до змагань російських спортсменів, які не підтримують війну в УкраїніМОК може допустити до змагань російських спортсменів, які не підтримують війну в Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости