"Манчестер Юнайтед" виключив Роналду зі складу після відмови вийти на заміну

Клуб покарав португальця після скандального епізоду.

Роналду відмовився вийти на заміну
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"Манчестер Юнайтед" виключив форварда Кріштіану Роналду із заявки на матч АПЛ проти "Челсі", який має відбутися 22 лютого.

Про це повідомила прес-служба клубу.

За інформацією британських інсайдерів, це пов'язано із ситуацією, яка сталася під час поєдинку МЮ проти "Тоттенхема" (2:0) у 12-му турі АПЛ.

На 87-й хвилині наставник манкуніанців Ерік тен Хаг дав вказівку португальцю вийти на заміну, але Кріштіану проігнорував бажання тренера.

Відразу після цього 37-річний футболіст вирушив у підтрибунне приміщення та залишив межі стадіону "Олд Траффорд", не чекаючи фінального свистка.

Варто зазначити, що під час міжсезоння Кріштіану Роналду хотів залишити "Манчестер Юнайтед", щоб грати у Лізі чемпіонів. У поточному сезоні АПЛ на його рахунку вісім матчів та один гол.


Данило Слесь, ZN.ua





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