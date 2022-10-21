"Манчестер Юнайтед" виключив Роналду зі складу після відмови вийти на заміну

"Манчестер Юнайтед" виключив форварда Кріштіану Роналду із заявки на матч АПЛ проти "Челсі", який має відбутися 22 лютого.

Про це повідомила прес-служба клубу.

За інформацією британських інсайдерів, це пов'язано із ситуацією, яка сталася під час поєдинку МЮ проти "Тоттенхема" (2:0) у 12-му турі АПЛ.

На 87-й хвилині наставник манкуніанців Ерік тен Хаг дав вказівку португальцю вийти на заміну, але Кріштіану проігнорував бажання тренера.

Відразу після цього 37-річний футболіст вирушив у підтрибунне приміщення та залишив межі стадіону "Олд Траффорд", не чекаючи фінального свистка.

Варто зазначити, що під час міжсезоння Кріштіану Роналду хотів залишити "Манчестер Юнайтед", щоб грати у Лізі чемпіонів. У поточному сезоні АПЛ на його рахунку вісім матчів та один гол.