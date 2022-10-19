Два українські гравці в американський футбол загинули на війні з російськими окупантами

У боях не стало ще двох спортсменів.

Два українські гравці в американський футбол загинули на війні з російськими окупантами
Спортсмени героїчно захищали Україну
© ТСН

Два українські гравці в американський футбол Данило Богуславський і Руслан Шевець загинули на війні з російськими окупантами.

Данило Богуславський загинув на Херсонському напрямку, рятуючи з поля бою пораненого бійця. Богуславський виступав за ужгородський клуб "Лісоруби" та був багаторазовим чемпіоном України з американського футболу.

Руслан Шевець загинув 6 жовтня у місті Торське Донецької області. 32-річний боєць представляв клуб "Вовки" із Вінниці.

Нагадаємо, що з весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".

24 лютого цього року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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