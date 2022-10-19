Україна здобула перше золото на чемпіонаті світу з кульової стрільби

Для Павла Коростильова це вже друга нагорода турніру.

Україна здобула перше золото на чемпіонаті світу з кульової стрільби
Коростильов здобув другу медаль на ЧС
© НОК України

Павло Коростильов приніс збірній України першу золоту медаль чемпіонату світу з кульової стрільби у Каїрі (Єгипет).

Українець посів перше місце у стрільбі зі стандартного пістолета на дистанції 25 метрів. Для Коростильова це вже друга медаль на ЧС після бронзи у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів.

Загалом на рахунку збірної України вже п'ять медалей у Єгипті – одне золото, два срібла та дві бронзи.

Варто зазначити, що Україна в рамках ЧС виборола вже дві ліцензії у стрільбі на Олімпіаду-2024.


Данило Слесь, ZN.ua





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