Футболіст збірної України отримав травму в Італії та вибув до кінця року

Півзахисник італійської "Спеції" Віктор Коваленко не зіграє до кінця року через травму.

На повернення українського хавбека на поле очікують після паузи на чемпіонат світу-2022, який пройде в листопаді-грудні.

Коваленко пошкодив підколінне сухожилля правої ноги на тренуванні минулого тижня.

Нагадаємо, Коваленко з "Аталанти" перейшов до "Спеції" на правах оренди на початку серпня минулого року. Українець став гравцем "Аталанти" взимку 2021-го року, коли перейшов із "Шахтаря".

Нинішнього сезону 26-річний Коваленко провів 7 матчів за "Спецію", а результативними діями не відзначився.