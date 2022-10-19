Футболіст збірної України отримав травму в Італії та вибув до кінця року

Гравець травмувався на тренуванні.

Футболіст збірної України отримав травму в Італії та вибув до кінця року
Коваленко виступає за "Спецію"
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Півзахисник італійської "Спеції" Віктор Коваленко не зіграє до кінця року через травму.

На повернення українського хавбека на поле очікують після паузи на чемпіонат світу-2022, який пройде в листопаді-грудні.

Коваленко пошкодив підколінне сухожилля правої ноги на тренуванні минулого тижня.

Нагадаємо, Коваленко з "Аталанти" перейшов до "Спеції" на правах оренди на початку серпня минулого року. Українець став гравцем "Аталанти" взимку 2021-го року, коли перейшов із "Шахтаря".

Нинішнього сезону 26-річний Коваленко провів 7 матчів за "Спецію", а результативними діями не відзначився.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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