Воротар збірної України Лунін обговорить своє майбутнє з керівництвом "Реала"

Український воротар Андрій Лунін вже цього сезону може продовжити контракт із мадридським "Реалом".

Про це повідомляє Madrid Xtra з посиланням на AS.

За інформацією джерела, керівництво клубу та 23-річний футболіст найближчим часом проведуть зустріч для обговорення подальшої співпраці.

"Реал" готовий запропонувати українцеві новий контракт, але остаточне рішення буде за гравцем. При цьому Лунін щасливий у команді та готовий залишитися.

Діюча угода Андрія Луніна з "Реалом" розрахована до літа 2024 року. Він перейшов до клубу з луганської "Зорі" у 2018-му році.

Цього сезону воротар провів за мадридців п'ять матчів. Останнім часом він почав отримувати ігровий час через травму основного голкіпера "Реала" Тібо Куртуа.