Воротар збірної України Лунін обговорить своє майбутнє з керівництвом "Реала"
Голкіпер може підписати новий контракт із клубом.
Український воротар Андрій Лунін вже цього сезону може продовжити контракт із мадридським "Реалом".
Про це
За інформацією джерела, керівництво клубу та 23-річний футболіст найближчим часом проведуть зустріч для обговорення подальшої співпраці.
"Реал" готовий запропонувати українцеві новий контракт, але остаточне рішення буде за гравцем. При цьому Лунін щасливий у команді та готовий залишитися.
Діюча угода Андрія Луніна з "Реалом" розрахована до літа 2024 року. Він перейшов до клубу з луганської "Зорі" у 2018-му році.
Цього сезону воротар провів за мадридців п'ять матчів. Останнім часом він почав отримувати ігровий час через травму основного голкіпера "Реала" Тібо Куртуа.