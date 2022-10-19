Воротар збірної України Лунін обговорить своє майбутнє з керівництвом "Реала"

Голкіпер може підписати новий контракт із клубом.

Воротар збірної України Лунін обговорить своє майбутнє з керівництвом
Лунін готовий залишитися в "Реалі"
© Real Madrid

Український воротар Андрій Лунін вже цього сезону може продовжити контракт із мадридським "Реалом".

Про це повідомляє Madrid Xtra з посиланням на AS.

За інформацією джерела, керівництво клубу та 23-річний футболіст найближчим часом проведуть зустріч для обговорення подальшої співпраці.

"Реал" готовий запропонувати українцеві новий контракт, але остаточне рішення буде за гравцем. При цьому Лунін щасливий у команді та готовий залишитися.

Діюча угода Андрія Луніна з "Реалом" розрахована до літа 2024 року. Він перейшов до клубу з луганської "Зорі" у 2018-му році.

Цього сезону воротар провів за мадридців п'ять матчів. Останнім часом він почав отримувати ігровий час через травму основного голкіпера "Реала" Тібо Куртуа.


Данило Слесь, ZN.ua





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