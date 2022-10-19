Усик став амбасадором платформи United24

Боксер опікуватиметься проєктами відновлення зруйнованих громад в Київській області, інформує ZN.ua.

Усик став амбасадором платформи United24
© K2 Promotions

Український боксер Олександр Усик став новим амбасадором платформи United24, яка збирає кошти на відновлення України. Про це розповів президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

За його словами, Усик зосередить увагу на проєктах, присвячених відбудові зокрема Київської області.

Амбасадорами United24 на сьогодні є Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Imagine Dragons, креативний директор Balenciaga Демна, Лієв Шрайбер, Барбра Стрейзанд і Марк Гемілл.

Державна фандрейзингова платформа зібрала вже понад 200 мільйонів доларів від людей із десятків країн.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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