Усик став амбасадором платформи United24

Український боксер Олександр Усик став новим амбасадором платформи United24, яка збирає кошти на відновлення України. Про це розповів президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

За його словами, Усик зосередить увагу на проєктах, присвячених відбудові зокрема Київської області.

Амбасадорами United24 на сьогодні є Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Imagine Dragons, креативний директор Balenciaga Демна, Лієв Шрайбер, Барбра Стрейзанд і Марк Гемілл.

Державна фандрейзингова платформа зібрала вже понад 200 мільйонів доларів від людей із десятків країн.