Відомий футболіст закурив прямо під час матчу

Сталося це на лаві для запасних.

Відомий футболіст закурив прямо під час матчу
Футболіст навіть встиг вийти на поле
© Фото из открытых источников

Відомий футболіст бельгійського "Антверпена" Раджа Наінгголан закурив електронну цигарку на лаві запасних під час матчу національної першості проти "Стандарту".

Гравець не потрапив у стартовий склад та курив електронну сигарету під час гри.

Тренер "Антверпена" не помітив порушення дисципліни і навіть випустив Наїнгголана у перерві.

Вже після матчу бельгійця усунули від роботи з командою, заборонили тренуватися та брати участь у матчах.

Нагадаємо, що Наінгголан відомий за своїми виступами за італійські команди "Рома" та "Інтер", а також футболіст брав участь у чемпіонатах світу та Європи у складі збірної Бельгії.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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