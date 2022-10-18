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2022-10-18
Відомий футболіст закурив прямо під час матчу
Сталося це на лаві для запасних.
Футболіст навіть встиг вийти на поле© Фото из открытых источников
Відомий футболіст бельгійського "Антверпена" Раджа Наінгголан закурив електронну цигарку на лаві запасних під час матчу національної першості проти "Стандарту".
Гравець не потрапив у стартовий склад та курив електронну сигарету під час гри.
Тренер "Антверпена" не помітив порушення дисципліни і навіть випустив Наїнгголана у перерві.
Вже після матчу бельгійця усунули від роботи з командою, заборонили тренуватися та брати участь у матчах.
Нагадаємо, що Наінгголан відомий за своїми виступами за італійські команди "Рома" та "Інтер", а також футболіст брав участь у чемпіонатах світу та Європи у складі збірної Бельгії.
Олексій Леонічев, ZN.ua