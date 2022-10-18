Відомий футболіст закурив прямо під час матчу

Відомий футболіст бельгійського "Антверпена" Раджа Наінгголан закурив електронну цигарку на лаві запасних під час матчу національної першості проти "Стандарту".

Гравець не потрапив у стартовий склад та курив електронну сигарету під час гри.

Тренер "Антверпена" не помітив порушення дисципліни і навіть випустив Наїнгголана у перерві.

Вже після матчу бельгійця усунули від роботи з командою, заборонили тренуватися та брати участь у матчах.

Нагадаємо, що Наінгголан відомий за своїми виступами за італійські команди "Рома" та "Інтер", а також футболіст брав участь у чемпіонатах світу та Європи у складі збірної Бельгії.