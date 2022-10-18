Російський спортсмен залишив країну та прийняв українське громадянство

Лижник спробує облаштуватись в Австрії.

Російський спортсмен залишив країну та прийняв українське громадянство
Ґонтар став українцем
© РИА Новости

Російський лижник Валерій Гонтар отримав українське громадянство, повідомляє російське видання "Чемпіонат".

Джерело стверджує, що Гонтар став українцем "якийсь час тому" і тепер намагається працевлаштуватися в Австрії. При цьому невідомо, із чим пов'язане рішення 28-річного Валерія виїхати з Російської Федерації.

Зазначимо, що Гонтар є дворазовим чемпіоном зимової Універсіади-2017 у лижних перегонах. Востаннє Гонтар виступав на російських стартах у сезоні-2019/2020.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Після цього російський спорт почав поринати в повну ізоляцію. Практично не залишилося федерацій, які б не виключили росіян зі своїх змагань.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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