Українська тенісистка знову не потиснула руку білорусці після матчу

Українка відмовилася це робити.

Українська тенісистка знову не потиснула руку білорусці після матчу
Тенісистки тільки доторкнулися до ракеток
© btu.org.ua

Українська тенісистка Марта Костюк (WTA №58) обіграла білоруску Олександру Саснович (WTA №32) на старті турніру WTA у Мексиці.

Після матчу українка не потиснула руку своїй опонентці з Білорусі, яка виступає під нейтральним прапором. Тенісистки тільки доторкнулися до ракеток.

Зазначимо, що Костюк уже втретє не тисне руку представникам Білорусі після матчу. На US Open-2022 вона проігнорувала потиск рук із Вікторією Азаренка та Олександрою Саснович.

Марта Костюк — одна з тих, хто найголосніше говорить про війну в Україні на спортивних майданчиках.

У квітні вона була однією з кількох українських гравців, які закликали виключити російських та білоруських учасників з ATP та WTA Tours, якщо вони публічно не засуджують агресію Росії проти України.

Вона також розкритикувала заплановану участь Азаренка у благодійному заході на підтримку України, який відбувся у серпні у Нью-Йорку, внаслідок чого білоруську спортсменку відкликали.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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