Італійський топ-клуб націлився на лідера збірної України – ЗМІ

Руслан Малиновський привернув увагу "Інтера".

Італійський топ-клуб націлився на лідера збірної України – ЗМІ
Малиновський може змінити клуб в Італії
© football-italia.net

Півзахисник "Аталанти" та збірної України Руслан Малиновський може змінити клуб уже взимку, повідомляє Calciopolis.it.

За інформацією джерела, у послугах українця зацікавлений "Інтер".

Можливий трансфер гравця оцінюється у 25 мільйонів євро. При цьому очікується, що "Інтер" намагатиметься домовитися про зниження ціни. Крім того, міланський клуб хотів би включити до угоди одного зі своїх гравців для обміну, але "Аталанту" не цікавить такий варіант.

29-річний Руслан Малиновський виступає за "Аталанту" з 2019 року. У поточному сезоні чемпіонату Італії на його рахунку дев'ять матчів, один гол та один асист.


Данило Слесь, ZN.ua





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