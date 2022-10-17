Україна здобула срібло чемпіонату світу з кульової стрільби

Українці дійшли фіналу, де програли США.

Україна здобула срібло чемпіонату світу з кульової стрільби
Україна виборола дві ліцензії у стрільбі на Ігри-2024
© Isport

Чоловіча збірна України зі стрільби виборола срібло у командних змаганнях на чемпіонаті світу в Каїрі (Єгипет).

Про це повідомляє Tribuna.com.

Українську команду представляли Іван Ткаленко, Данило Гриник та Олексій Вятчин. Вони посіли друге місце у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з 50 метрів із трьох положень.

Українці вийшли у фінал, де програли команді США – 10:16.

Варто зазначити, що для України це вже друга нагорода на турнірі. Раніше бронзовим призером у стрільбі з пневматичного пістолета став Павло Коростильов. Таким чином, на ЧС українці здобули вже дві ліцензії на Олімпіаду-2024.


Данило Слесь, ZN.ua





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