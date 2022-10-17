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2022-10-17
Україна здобула срібло чемпіонату світу з кульової стрільби
Українці дійшли фіналу, де програли США.
Україна виборола дві ліцензії у стрільбі на Ігри-2024© Isport
Чоловіча збірна України зі стрільби виборола срібло у командних змаганнях на чемпіонаті світу в Каїрі (Єгипет).
Про це
Українську команду представляли Іван Ткаленко, Данило Гриник та Олексій Вятчин. Вони посіли друге місце у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з 50 метрів із трьох положень.
Українці вийшли у фінал, де програли команді США – 10:16.
Варто зазначити, що для України це вже друга нагорода на турнірі. Раніше бронзовим призером у стрільбі з пневматичного пістолета став Павло Коростильов. Таким чином, на ЧС українці здобули вже дві ліцензії на Олімпіаду-2024.
Данило Слесь, ZN.ua