"Шахтар" упевнено обіграв "Динамо" у центральному матчі туру УПЛ

У неділю, 16 жовтня, донецький "Шахтар" та київське "Динамо" зустрічалися у центральному матчі сьомого туру української Прем'єр-ліги.

"Гірники" здобули перемогу на "Арені Львів" з рахунком 3:1.

Донеччани вийшли вперед на 29-й хвилині, коли Зубков скористався зкидкою головою від Траоре після розіграшу кутового. Наприкінці першого тайму "Шахтар" заробив пенальті, але Траоре не зміг переграти Нещерета.

На старті другого тайму динамівці змогли забити, коли подачу зі штрафного ударом головою завершив Ванат. Однак донеччани знову вийшли вперед буквально в наступній атаці: Мудрик підхопив м'яч на вході до штрафного майданчика і завдав удару низом у кут воріт.

На 69-й хвилині за фол останньої надії червону картку отримав Забарний, після чого "Динамо" стало ще важче. Остаточний рахунок встановив Сікан, який переправив м'яч у порожні ворота після пасу Мудрика.

"Шахтар" – "Динамо" – 3:1

Голи: Зубков, 29, Мудрик, 48, Сікан, 74 – Ванат, 46

"Шахтар" набрав 16 очок і посідає друге місце у турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від "Дніпра-1" на два пункти. "Динамо" йде дев'ятим, маючи на рахунку дев'ять очок.

Це була перша зустріч українських грандів після початку війни.