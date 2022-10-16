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2022-10-16
Багатскіс залишиться головним тренером збірної України з баскетболу
Латвійський фахівець продовжив контракт.
Багатскіс вирішив затриматися у збірній України© Федерація баскетболу України
Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс залишиться біля керма команди, про що
Спеціаліст продовжив свій контракт до завершення кваліфікації на чемпіонат світу-2023.
Багатскіс очолив команду у травні 2019 року. Збірна України під його керівництвом виступила на Євробаскеті-2022, де вийшла до 1/8 фіналу та посіла 11-те підсумкове місце.
Після чемпіонату Європи термін співпраці сторін минув, але тренер вирішив залишитися.
У рамках другого етапу кваліфікації на ЧС-2023 збірна України здобула одну перемогу у шести матчах. У наступне вікно підопічні Багатскіса зіграють із Нідерландами (11 листопада) та Ісландією (14 листопада).
Данило Слесь, ZN.ua