Багатскіс залишиться головним тренером збірної України з баскетболу

Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс залишиться біля керма команди, про що повідомила Федерація баскетболу України.

Спеціаліст продовжив свій контракт до завершення кваліфікації на чемпіонат світу-2023.

Багатскіс очолив команду у травні 2019 року. Збірна України під його керівництвом виступила на Євробаскеті-2022, де вийшла до 1/8 фіналу та посіла 11-те підсумкове місце.

Після чемпіонату Європи термін співпраці сторін минув, але тренер вирішив залишитися.

У рамках другого етапу кваліфікації на ЧС-2023 збірна України здобула одну перемогу у шести матчах. У наступне вікно підопічні Багатскіса зіграють із Нідерландами (11 листопада) та Ісландією (14 листопада).