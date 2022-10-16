Українець Колмаков став першим в історії чемпіоном світу з паркуру

Спортсмен із Олександрії здобув історичну золоту медаль, інформує ZN.ua.

Українець Колмаков став першим в історії чемпіоном світу з паркуру
Колмаков став найкращим у Японії
© Олександрійська міська рада

Український спортсмен Богдан Колмаков здобув перемогу на чемпіонаті світу з паркуру, що відбувся у японському Токіо.

Українцю не було рівних у подоланні перешкод на швидкість. У фіналі Богдан пройшов дистанцію за 25,25 секунд. До топ-3 ЧС увійшли італієць Андреа Консоліні (25,84) та нідерландець Тангі ван Схінген (26,37).

Це був перший чемпіонат світу з паркуру в історії. Таким чином, українець виборов історичне золото. У вересні Колмаков став переможцем етапу Кубка світу у болгарській Софії.

Паркур – вид спорту, який ґрунтується на швидкісному переміщенні та подоланні перешкод. Очікується, що в майбутньому паркур буде включено до програми Олімпіади.


Данило Слесь, ZN.ua





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