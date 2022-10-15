"Ліверпуль" – "Манчестер Сіті": де і коли дивитись центральний матч АПЛ

Гранди англійського футболу зустрінуться у Ліверпулі.

Команди зіграють на "Енфілді"
© twitter.com/ManCity

У неділю, 16 жовтня, на "Енфілді" в рамках матчу 11-го туру англійської Прем'єр-ліги "Ліверпуль" прийматиме "Манчестер Сіті".

Поєдинок розпочнеться о 18:30 за київським часом, а пряма трансляція матчу буде доступна на телеканалі Setanta Sports, а також на онлайн-платформі setantasports.

"Сіті" після дев'яти матчів перебуває на другому місці у турнірній таблиці АПЛ, а "Ліверпуль" після своїх восьми ігор займає 11 рядок.

"Городяни" відстають від лідера чемпіонату "Арсеналу" на одне очко, а команда Клоппа з восьми матчів виграла лише два поєдинки.

"Ліверпуль" – "Манчестер Сіті"

Неділя, 16 жовтня, 18:30, Ліверпуль, "Енфілд"

Трансляція: Setanta Sports

Орієнтовні склади команд:

"Ліверпуль": Алісон, Цімікас, ван Дейк, Матіп, Александер-Арнольд, Діас, Тьяго, Хендерсон, Салах, Нуньєс, Жота.

"Манчестер Сіті": Едерсон, Вокер, Аке, Аканджі, Жоау Канселу, Гюндоган, де Брюйне, Бернарду Сілва, Гріліш, Фоден, Голанд.

Прогноз ZN.UA: 1:3.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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