"Вони бояться": лідер збірної України з футболу пояснив, у чому різниця між українцями та росіянами

Футболіст збірної України з футболу та італійської "Аталанти" Руслан Малиновський пояснив, у чому різниця між українцями та росіянами.

"Немає сенсу писати щось російським футболістам, бо жодної реакції не отримаєш. Це було видно з самого початку. Вони бояться. Ця держава живе в страху. Подивіться, скільки допомагають людям та армії футболісти та спортсмени в Україні, відомі люди, та скільки допомагають росіяни.

Вони думають лише про свої гроші, вони не думають про країну. Отак вони й живуть. Кожен думає про себе. Ніхто не думає про народ, про те, як він живе. Це показує різницю між нами та Росією", – сказав Малиновський в інтерв'ю YouTube-каналу "Київський торт" .

Нагадаємо, що з весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".