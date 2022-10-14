У матчі "Реал" – "Барселона" може відбутися історична для України подія
Український футболіст може зіграти у Ель-Класіко.
У матчі іспанської Прімери "Реал" – "Барселона" може відбутися історична для України подія.
Як повідомляє портал
Таким чином, Лунін має всі шанси увійти в історії та стати першим українцем, який зіграє у матчі "Реал" – "Барселона".
Нагадаємо, що 23-річний Андрій Лунін став гравцем "Реала" ще в липні 2018 року, перейшовши із луганської "Зорі". Діюча угода з воротарем розрахована ще на 2 сезони.
Матч "Реал" – "Барселона" відбудеться 16 жовтня. Поєдинок у Мадриді на "Сантьяго Бернабеу" розпочнеться о 17:15 за київським часом.