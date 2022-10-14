У матчі "Реал" – "Барселона" може відбутися історична для України подія

Український футболіст може зіграти у Ель-Класіко.

У матчі
Лунін замінює травмованого Куртуа
© Real Madrid

У матчі іспанської Прімери "Реал" – "Барселона" може відбутися історична для України подія.

Як повідомляє портал Relevo, основний воротар "Реала" бельгієць Тібо Куртуа не встигне відновитися після травми до поєдинку з "Барселоною", а тому місце у воротах мадридського клубу має зайняти український голкіпер Андрій Лунін.

Таким чином, Лунін має всі шанси увійти в історії та стати першим українцем, який зіграє у матчі "Реал" – "Барселона".

Нагадаємо, що 23-річний Андрій Лунін став гравцем "Реала" ще в липні 2018 року, перейшовши із луганської "Зорі". Діюча угода з воротарем розрахована ще на 2 сезони.

Матч "Реал" – "Барселона" відбудеться 16 жовтня. Поєдинок у Мадриді на "Сантьяго Бернабеу" розпочнеться о 17:15 за київським часом.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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