Українська тенісистка пробилася на Підсумковий турнір WTA

Спортсменка виступатиме у парному розряді.

Українська тенісистка пробилася на Підсумковий турнір WTA
Турнір пройде в США
© WTA Tennis

Українська тенісистка Людмила Кіченок візьме участь у парному Підсумковому турнірі WTA Finals.

На підсумковому чемпіонаті сезону Кіченок зіграє в парі з латвійкою Оленою Остапенко, з якою вони цього сезону виграли титули WTA 250 в англійському Бірмінгемі і WTA 1000 в американському Цинциннаті, а також двічі стали срібними призерками інших турнірів.

Таким чином Людмила стане першою українкою, яка виступить на WTA Finals у парі. В одиночному розряді на Підсумковому турнірі WTA виступала лише колишня перша ракетка України Еліна Світоліна.

Нагадаємо, Підсумковий турнір WTA Finals Турнір проходитиме з 31 жовтня по 7 листопада у Форт-Ворті, США.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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