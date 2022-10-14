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2022-10-14
Українська тенісистка пробилася на Підсумковий турнір WTA
Спортсменка виступатиме у парному розряді.
Турнір пройде в США© WTA Tennis
Українська тенісистка Людмила Кіченок візьме участь у парному Підсумковому турнірі WTA Finals.
На підсумковому чемпіонаті сезону Кіченок зіграє в парі з латвійкою Оленою Остапенко, з якою вони цього сезону виграли титули WTA 250 в англійському Бірмінгемі і WTA 1000 в американському Цинциннаті, а також двічі стали срібними призерками інших турнірів.
Таким чином Людмила стане першою українкою, яка виступить на WTA Finals у парі. В одиночному розряді на Підсумковому турнірі WTA виступала лише колишня перша ракетка України Еліна Світоліна.
Нагадаємо, Підсумковий турнір WTA Finals Турнір проходитиме з 31 жовтня по 7 листопада у Форт-Ворті, США.
Олексій Леонічев, ZN.ua