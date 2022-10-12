Футболіст "Реала" зустрівся з дитиною з Маріуполя та отримав подарунок з "Азовсталі"

Лука Модрич здійснив мрію Іллі Костушевича.

Футболіст
Модрич підтримав дитину з Маріуполя
© Real Madrid

Лідер мадридського "Реалу" Лука Модрич після матчу з донецьким "Шахтарем" (1:1) у Лізі чемпіонів зустрівся із семирічним Іллею Костушевичем.

Дитина втратила батьків внаслідок авіаобстрілу Маріуполя російськими окупантами.

Ілля разом із опікунами прибув на гру "Шахтаря" до Варшави, а після закінчення поєдинку зустрівся із живою легендою іспанського клубу.

Крім спілкування хлопчик подарував Модричу браслет зі сталі, яка була виготовлена на заводі "Азовсталь".

Варто зазначити, що до цього Ілля вже спілкувався з Лукою Модричем по відеозв'язку та писав листа Борису Джонсону.


Данило Слесь, ZN.ua





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